Хави выбрал нового форварда для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави выбрал нового нападающего для команды. Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, молодой испанский специалист попросил руководителей каталонского клуба вернуть Пьера-Эмерика Обамеянга.

Обамеянг выступал за «Барселону» во второй части прошлого сезона, но летом он перебрался в «Челси». В Лондоне дела 33-летнего габонца сейчас идут плохо – он не является твёрдым игроком основы и даже был исключён из заявки команды на плей-офф Лиги чемпионов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Пьера-Эмерика Обамеянга в 7 миллионов евро.