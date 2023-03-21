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Хави выбрал нового форварда для «Барселоны»

21 Марта 2023 • 15:24 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави выбрал нового нападающего для команды. Как сообщает на своих страницах TodoFichajes, молодой испанский специалист попросил руководителей каталонского клуба вернуть Пьера-Эмерика Обамеянга.

Обамеянг выступал за «Барселону» во второй части прошлого сезона, но летом он перебрался в «Челси». В Лондоне дела 33-летнего габонца сейчас идут плохо – он не является твёрдым игроком основы и даже был исключён из заявки команды на плей-офф Лиги чемпионов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Пьера-Эмерика Обамеянга в 7 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Хави Эрнандес Пьер-Эмерик Обамеянг трансферы футбола - лето 2023
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