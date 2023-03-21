​Почеттино готов вернуться к работе

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино отдохнул и набрался сил. Он готов вернуться к работе и собирается изучить свои варианты летом, о чём сообщает Sky Sports.

В последнее время слухи связывают Маурисио Почеттино с возвращением в «Тоттенхэм». Лондонский клуб наверняка расстанется с Антонио Конте, причём уход итальянца может случиться уже в ближайшие дни или часы.

Маурисио Почеттино находится без клуба уже почти год. По завершению сезона 2021/2022 аргентинец покинул «ПСЖ», где он работал на протяжении полутора лет. Из «Тоттенхэма» Почеттино ушёл осенью 2019 года.