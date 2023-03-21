Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Почеттино готов вернуться к работе

21 Марта 2023 • 14:46 Комментировать

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино отдохнул и набрался сил. Он готов вернуться к работе и собирается изучить свои варианты летом, о чём сообщает Sky Sports.

В последнее время слухи связывают Маурисио Почеттино с возвращением в «Тоттенхэм». Лондонский клуб наверняка расстанется с Антонио Конте, причём уход итальянца может случиться уже в ближайшие дни или часы.

Маурисио Почеттино находится без клуба уже почти год. По завершению сезона 2021/2022 аргентинец покинул «ПСЖ», где он работал на протяжении полутора лет. Из «Тоттенхэма» Почеттино ушёл осенью 2019 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Марта
14:52 · Англия. Премьер-лига
Мерсон назвал условия, при которых «Ливерпуль» поборется за титул в следующем сезоне
14:46 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино готов вернуться к работе
14:39 · Англия. Премьер-лига
​Ван де Бек вернулся к тренировкам
14:32 · Англия. Премьер-лига
Кампуш ведёт переговоры с «Челси»
14:28 · Англия. Премьер-лига
Конте всё ещё ждёт решения от «Тоттенхэма» 1
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать игрока «Монако»
14:10 · Англия. Премьер-лига
Шесть клубов претендуют на форварда «Атлетико»
13:51 · Англия. Премьер-лига
Директор «Брайтона» Барбер: «Митома летом будет в центре внимания топ-клубов»
13:30 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» не собирается выкупать Лоди
13:23 · Англия. Премьер-лига
Глейзеры могут остаться в «Манчестер Юнайтед» 1
13:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» продаёт Магуайра
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкаслу» интересен защитник «Ливерпуля»
12:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и топ-клубы из Лондона нацелились на итальянского форварда
12:33 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» может подписать игрока «Фулхэма»
12:26 · Англия. Премьер-лига
«Реал» может купить Лукаку 1
Все новости
Рекомендуем