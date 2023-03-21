​Ван де Бек вернулся к тренировкам

В начале года полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек получил серьёзную травму колена. 25-летний футболист уже вернулся к занятиям в спортзале, о чём он сообщил в социальных сетях.

Возвращение ван де Бека к тренировкам в спортзале является хорошей новостью. При этом вряд ли нидерландский футболист сможет вернуться на поле в нынешнем сезоне.

Всего за «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек провёл 60 матчей, в которых забил два гола и отдал два голевых паса на партнёров.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт 2 апреля – против «Ньюкасла».