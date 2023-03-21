Шесть клубов претендуют на форварда «Атлетико»

Аргентинский нападающий Анхель Корреа недоволен своей ролью в мадридском «Атлетико» и планирует сменить клубную прописку по завершении нынешнего сезона.

Как сообщает Todofichajes, у 28-летнего футболиста есть варианты продолжения карьеры в Италии и Англии. Побороться за Корреа намерены «Аталанта», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

Анхель связан контрактными обязательствами с «матрасниками» до окончания сезона-2025/2026. Трансферный ценник аргентинца – 40 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании Корреа провел 24 матча, в которых забил пять мячей.