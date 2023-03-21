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Глейзеры могут остаться в «Манчестер Юнайтед»

21 Марта 2023 • 13:23 Комментировать (1)

Семейство Глейзеров, которому принадлежит пакет акций «Манчестер Юнайтед», продаст клуб только в том случае, если получит требуемую сумму. В противном случае американцы останутся владельцами «красных дьяволов». Об этом рапортует Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в приобретении «Манчестер Юнайтед» заинтересованы британский миллиардер Джим Рэтклифф и шейх Джассим.

В нынешнем сезоне «красные дьяволы» провели 26 матчей в Английской премьер-лиге. Подопечные Эрика тен Хага набрали 50 баллов и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эдвард Глейзер
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Комментарии (1)
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pazzo_panda
21 Марта 2023 в 14:48
Пусть остаются как можно дольше! Одним конкурентом будет меньше. YNWA
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