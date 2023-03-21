Глейзеры могут остаться в «Манчестер Юнайтед»

Семейство Глейзеров, которому принадлежит пакет акций «Манчестер Юнайтед», продаст клуб только в том случае, если получит требуемую сумму. В противном случае американцы останутся владельцами «красных дьяволов». Об этом рапортует Sky Sports.

Ранее сообщалось, что в приобретении «Манчестер Юнайтед» заинтересованы британский миллиардер Джим Рэтклифф и шейх Джассим.

В нынешнем сезоне «красные дьяволы» провели 26 матчей в Английской премьер-лиге. Подопечные Эрика тен Хага набрали 50 баллов и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.