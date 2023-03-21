«Манчестер Юнайтед» продаёт Магуайра

В «Манчестер Юнайтед» больше не рассчитывают на центрального защитника Гарри Магуайра. Согласно данным журналистов Todofichajes, манкунианцы готовятся продать 30-летнего игрока в летнее трансферное окно.

Текущая стоимость защитника оценивается в 25 миллионов евро. Напомним, что «красные дьяволы» приобрели Магуайра у «Лестера» в 2019 году за 87 миллионов. Действующий контракт Гарри с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги защитник принял участие в 11 поединках, в которых получил три желтые карточки.