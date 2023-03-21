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«Манчестер Сити» и топ-клубы из Лондона нацелились на итальянского форварда

21 Марта 2023 • 12:33 Комментировать

19-летний нападающий Вильфрид Ньонто, правами на которого владеет «Лидс», попал в сферу интересов сразу нескольких топ-клубов Английской премьер-лиги. Об этом рапортует Get Italian Football News.

По сведениям источника, в борьбе за 19-летнего итальянца сойдутся лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «Манчестер Сити». В свою очередь «Лидс» готов продать Ньонто, если за него предложат 35-40 миллионов евро.

Вильфрид перебрался в «Лидс» из «Цюриха» летом 2022 года. В 16 поединках нынешнего сезона нападающий провел 16 матчей в рамках Премьер-лиги, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лидс Манчестер Сити Арсенал Лондон Вильфрид Ньонто трансферы футбола - лето 2023
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