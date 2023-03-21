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Ходжсон - главный тренер «Кристал Пэлас»

21 Марта 2023 • 11:37 Комментировать (1)

Опытный британский специалист Рой Ходжсон занял пост главного тренера «Кристал Пэлас». Об этом сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

У руля «орлов» 75-летний наставник сменил француза Патрика Виейра. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до завершения сезона. Первый поединок под руководством нового рулевого команда проведет 1 апреля против «Лестера».

Напомним, что Ходжсон уже тренировал «Кристал Пэлас» с 2017 по 2021 год.

После 28 туров Английской премьер-лиги лондонский коллектив набрал 27 баллов и располагается на 12-й позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рой Ходжсон Кристал Пэлас
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LMI
21 Марта 2023 в 11:46
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