Адебайор объявил о завершении карьеры

Бывший нападающий лондонского «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Реала» Эммануэль Адебайор объявил о завершении игровой карьеры.

«Моя карьера была полна чередой взлетов и падений. Но это было по-настоящему крутое приключение. Большая благодарность моим поклонникам за поддержку. Я очень взволнован, но это должно было произойти», - оставил сообщение 39-летний тоголезский нападающий в социальных сетях.

Последним клубом Адебайора был клуб «Семасси» из Того. Он четыре раза признавался лучшим игроком года на родине. За сборную Того нападающий сыграл 87 поединков, в которых отметился 32 голами.