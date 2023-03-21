«Ньюкасл» нашёл усиление в «Манчестер Юнайтед»

Центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай может продолжить карьеру в другом клубе Английской премьер-лиги. Об этом сообщается на страницах The Telegraph.

По данным источника, в подписании футболиста заинтересован «Ньюкасл». Мактоминай готов сменить клубную прописку, чтобы получать больше игровой практики. В свою очередь «красные дьяволы» не станут препятствовать уходу хавбека. Потенциальный трансфер Скотта оценивается в 20-25 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 26-летний полузащитник провел 18 матчей, в которых получил шесть желтых карточек.