«Манчестер Сити» уверен, что купит Беллингема

В стане «Манчестер Сити» уверены, что смогут подписать полузащитника сборной Англии и дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Об этом рапортует ESPN.

Согласно сведениям источника, 19-летний футболист является одной из приоритетных целей «горожан» на летнее трансферное окно. При этом «Боруссия» хотела бы сохранить игрока на следующий сезон.

Кроме «Манчестер Сити» в услугах Беллингема заинтересованы мадридский «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Джуд забил четыре гола и сделал четыре ассиста в 24 матчах Бундеслиги. Его трансферная стоимость оценивается в 110 миллионов евро.