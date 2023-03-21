Источник: Конте уйдёт сейчас, но «Тоттенхэм» найдёт нового тренера только летом

Итальянский специалист Антонио Конте покинет свой нынешний клуб «Тоттенхэм», так считает английское издание The Telegraph. При этом клуб не будет искать нового тренера - чемпионат он будет заканчивать с Райаном Мэйсоном, который уже работал в 2021 году какое-то время в качестве главного тренера клуба.

И уже летом боссы клуба приступят к поискам нового наставника. Или нового-старого наставника - велика вероятность, что они снова обратятся к Маурисио Почеттино.

Напомним, что Конте возглавил лондонский клуб как раз в 2021 году, сразу после своей работы в миланском «Интере» увенчанной чемпионским титулом в Серии А.