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Кассано не сомневается - Конте вернётся в «Интер»

21 Марта 2023 • 06:20 Комментировать

Для Антонио Кассано все понятно - Конте намеренно портит отношения с руководством лондонского «Тоттенхэма», чтобы вернуться в миланский «Интер», где его все, как и Ромелу Лукаку, ждут. Это все идеально укладывается в логику Антонио, который ранее утверждал, что летом Симоне Индзаги, нынешнему наставнику клуба, укажут на дверь.

- Увольняют Конте? Вообще не удивлен. Сейчас интересно, куда он идет дальше. Уверен, что для него «Интер» является первой опцией, - цитирует Кассано fcinter1908.it.

Напомним, что Конте руководил «Интером» до того, как стать наставником «Тоттенхэма». 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Антонио Кассано Антонио Конте
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