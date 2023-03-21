Лоботка может стать игроком «Ливерпуля»

Английский «Ливерпуль» готовится к активной трансферной кампании, Юрген Клопп очень нуждается в освежении состава. Одним из игроков, которых он хотел бы заполучить, является выступающий за «Наполи» словак Станислав Лоботка. Не так давно клуб продлил с ним контракт до 2027 года, но именно сейчас «Ливерпуль» заинтересовался в нем.

Как сообщает The Athletic, Клопп настаивает на приобретении игрока, который перебрался в «Наполи» в 2020 году. Ранее в его карьере были выступления за словацкий «Тренчин», стажиров4ка в молодежной команде «Аякса», датский «Норшелланн», испанская «Сельта», а также итальянский «Наполи».