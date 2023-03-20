Названы три основных претендента на Окафора

Журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях назвал трёх основных претендентов на швейцарского форварда «РБ Зальцбурга» Ноа Окафора.

В их число вошли два итальянских топ-клуба из одного города – миланский «Интер» и «Милан». Также в тройку претендентов на игрока попал лондонский «Тоттенхэм».

Отметим, что Окафор является самым дорогостоящим футболистом чемпионата Австрии по оценке портала Transfermarkt – его стоимость равняется 22 млн евро. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до окончания следующего футбольного сезона.

В текущем сезоне в активе швейцарца 10 забитых голов во всех турнирах, три из них – в рамках Лиги чемпионов.