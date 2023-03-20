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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Названы три основных претендента на Окафора

20 Марта 2023 • 22:20 Комментировать

Журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях назвал трёх основных претендентов на швейцарского форварда «РБ Зальцбурга» Ноа Окафора.

В их число вошли два итальянских топ-клуба из одного города – миланский «Интер» и «Милан». Также в тройку претендентов на игрока попал лондонский «Тоттенхэм».

Отметим, что Окафор является самым дорогостоящим футболистом чемпионата Австрии по оценке портала Transfermarkt – его стоимость равняется 22 млн евро. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до окончания следующего футбольного сезона.

В текущем сезоне в активе швейцарца 10 забитых голов во всех турнирах, три из них – в рамках Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Тоттенхэм трансферы футбола - лето 2023 Ноа Окафор
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