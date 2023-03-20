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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ньюкаслу» интересен топ-форвард сборной Аргентины

20 Марта 2023 • 20:10 Комментировать

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала летом может переехать в Англию. Слухи давно связывают аргентинца с «Манчестер Юнайтед», однако у Дибалы есть и другой вариант. Как сообщает Calciomercatoweb, побороться за 29-летнего форварда может «Ньюкасл».

После смены владельцев «Ньюкасл» имеет хорошие финансовые возможности, что повышает шансы клуба подписать Пауло Дибалу. Эти шансы могут ещё сильнее вырасти, если «сороки» по итогам сезона пройдут в Лигу чемпионов. Сейчас команда Эдди Хау занимает пятое место в таблице АПЛ.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Пауло Дибалу в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ньюкасл Пауло Дибала трансферы футбола - лето 2023
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