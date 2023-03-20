«Реал» рассчитывает подписать центрального нападающего в летнее трансферное окно, поскольку Карим Бензема постепенно выходит на закат карьеры и не отличается стабильностью, плюс его преследуют травмы. Слухи снова стали активно связывать «сливочных» с Гарри Кейном из «Тоттенхэма». По данным TodoFichajes, мадридский клуб уже контактировал со «шпорами» насчёт возможного трансфера. Сумма сделка может составить 110 миллионов евро.

Действующий контракт Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до завершения сезона 2023/2024. Игрок может быть заинтересован в смене клуба, ведь в Лондоне он до сих пор не выиграл ни одного трофея.

​«Тоттенхэм» выдвинул жёсткое условие по трансферу звёздного Кейна