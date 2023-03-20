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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Тоттенхэм» выдвинул жёсткое условие по трансферу звёздного Кейна слухи

20 Марта 2023 • 18:27 Комментировать

«Тоттенхэм» готовится к попыткам европейских грандов подписать Гарри Кейна летом. Действующий контракт английского форварда рассчитан до конца сезона 2023/2024, и ближайшее лето будет удобным моментом для желающих заполучить игрока.

Как стало известно авторитетному изданию The Times, «Тоттенхэм» выдвинул жёсткое условие – клуб рассмотрит возможность продажи Кейна только при получении 100 миллионов фунтов (около 114 миллионов евро) одним платежом.

Отмечается, что «Тоттенхэм» хочет отбить желание подписать Гарри Кейна у «Манчестер Юнайтед». В Лондоне не хотят, чтобы их воспитанник оставался в АПЛ. 

Стоит сказать, что клубы обычно осуществляют дорогостоящие трансферы в рассрочку, чтобы сгладить удар по бюджету. Требование выплаты сразу может стать камнем преткновения для всех заинтересованных клубов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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