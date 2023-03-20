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​«Тоттенхэм» решает, увольнять ли Конте

20 Марта 2023 • 15:41 Комментировать (1)

Антонио Конте может покинуть должность главного тренера «Тоттенхэма» в самое ближайшее время. Как сообщает The Telegraph, руководители лондонского клуба сейчас решают, увольнять ли итальянского специалиста во время наступившей паузы на матчи национальных сборных.

Напомним, что после ничьей в последнем матче с «Саутгемптоном» (3:3) Антонио Конте публично раскритиковал своих футболистов и назвал их эгоистами.

Действующий контракт Антонио Конте с «Тоттенхэмом» рассчитан до завершения нынешнего сезона. На текущий момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Футболисты «Тоттенхэма» хотят немедленного ухода Конте

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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Комментарии (1)
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InterSan
20 Марта 2023 в 16:00
Уволят. Перспектив нет. Сейчас, наверное, с Тухелем договариваться.
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