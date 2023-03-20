​«Тоттенхэм» решает, увольнять ли Конте

Антонио Конте может покинуть должность главного тренера «Тоттенхэма» в самое ближайшее время. Как сообщает The Telegraph, руководители лондонского клуба сейчас решают, увольнять ли итальянского специалиста во время наступившей паузы на матчи национальных сборных.

Напомним, что после ничьей в последнем матче с «Саутгемптоном» (3:3) Антонио Конте публично раскритиковал своих футболистов и назвал их эгоистами.

Действующий контракт Антонио Конте с «Тоттенхэмом» рассчитан до завершения нынешнего сезона. На текущий момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Футболисты «Тоттенхэма» хотят немедленного ухода Конте