Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зинченко порадовал фанатов «Арсенала» прямо за рулём

20 Марта 2023 • 14:37 Комментировать

В воскресенье «Арсенал» порадовал армию своих фанатов крупной победой в дерби с «Кристал Пэлас» - 4:1. Уезжая со стадиона после игры, защитник «канониров» Александр Зинченко опустил окно в автомобиле и энергично поприветствовал фанатов, которые стояли вдоль тротуара. Видео появилось в социальных сетях. Жест Зинченко порадовал болельщиков, судя по их ответной реакции.

Стоит сказать, что Александр Зинченко пользуется любовью фанатов «Арсенала». В сезоне 2022/2023 украинец провёл 27 матчей, в которых забил один гол и отдал два результативных паса на партнёров.

Напомним, что в своё время Александр Зинченко играл в России за «Уфу».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Зинченко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Марта
15:23 · Англия. Премьер-лига
Фелиш: «Мы заслужили три очка в матче с «Эвертоном»
15:06 · Англия. Премьер-лига
Директор «Брайтона» Барбер: «За 80 миллионов евро «Арсенал» может получить лишь половину Кайседо»
14:57 · Англия. Премьер-лига
Уэсли Фофана не поедет в сборную Франции
14:37 · Англия. Премьер-лига
Зинченко порадовал фанатов «Арсенала» прямо за рулём
14:34 · Англия. Премьер-лига
Томиясу выбыл до конца сезона из-за травмы
14:24 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» придумал, как подписать лучшего бомбардира Серии А
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сделал предложение одному из лидеров команды 1
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может отправить Карвалью в аренду на следующий сезон
13:55 · Англия. Премьер-лига
​Клопп хочет сохранить «старичка» Милнера
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» хочет вернуть Абрахама, «Рома» просит 40 миллионов евро
13:44 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» выслушает предложения по Невешу
13:39 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» пока не определились с планами на нового голкипера
13:19 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» и «Ньюкасл» претендуют на звезду «Барселоны» слухи
13:10 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» сделал предложение по талантливому игроку из Хорватии
13:04 · Англия. Премьер-лига
Льорис выбрал нового капитана сборной Франции
Все новости
Рекомендуем