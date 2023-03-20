Зинченко порадовал фанатов «Арсенала» прямо за рулём

В воскресенье «Арсенал» порадовал армию своих фанатов крупной победой в дерби с «Кристал Пэлас» - 4:1. Уезжая со стадиона после игры, защитник «канониров» Александр Зинченко опустил окно в автомобиле и энергично поприветствовал фанатов, которые стояли вдоль тротуара. Видео появилось в социальных сетях. Жест Зинченко порадовал болельщиков, судя по их ответной реакции.

Стоит сказать, что Александр Зинченко пользуется любовью фанатов «Арсенала». В сезоне 2022/2023 украинец провёл 27 матчей, в которых забил один гол и отдал два результативных паса на партнёров.

Напомним, что в своё время Александр Зинченко играл в России за «Уфу».