​«Челси» придумал, как подписать лучшего бомбардира Серии А

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен уверенно лидирует в гонке бомбардиров Серии А с 21 голом в 23 матчах. Нигериец проводит прекрасный сезон, и он уже находится на радарах многих грандов, в частности на радаре «Челси». Как сообщает Calciomercato, план лондонского клуба по подписанию Осимхена заключается во включении в сделку Кристиана Пулишича.

Приход Кристиана Пулишича может подсластить для «Наполи» потенциальную потерю Виктора Осимхена. Лидер Серии А не хотел бы прощаться с 24-летним нигерийцем, однако сам игрок хотел бы попробовать себя в Премьер-лиге.

Отметим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Виктора Осимхена в 70 миллионов евро.