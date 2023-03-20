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​«Челси» и «Ньюкасл» претендуют на звезду «Барселоны» слухи

20 Марта 2023 • 13:19 Комментировать

Слухи продолжают связывать вингера «Барселоны» Усмана Дембеле с переездом в Премьер-лигу Англии. Как сообщает CalcioMercato, на 25-летнего француза претендуют «Челси» и «Ньюкасл». Этим летом Дембеле можно будет выкупить за 50 миллионов евро, соответствующая опция пописана в его контракте.

Ранее сообщалось об интересе к Усману Дембеле со стороны «Манчестер Юнайтед».

Действующий контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» рассчитан до средины 2024 года. В сезоне 2022/2023 француз провёл за «сине-гранатовых» 28 матчей, в которых забил восемь голов и отдал семь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Барселона Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
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