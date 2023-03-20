Льорис выбрал нового капитана сборной Франции

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе должен стать новым капитаном сборной Франции. Таким мнением поделился вратарь Уго Льорис, завершивший карьеру в национальной команде после чемпионата мира – 2022.

«Кого можно назначить новым капитаном? Есть один футболист, который обладает огромной популярностью, как на поле, так и за его пределами. Он очень важен в раздевалке команды. Я говорю о Килиане Мбаппе», - передает RMC Sport слова голкипера.

Мбаппе провел в составе сборной Франции 66 поединков, в которых записал на свой счет 36 голов. В составе «трёхцветных» 24-летний выигрывал чемпионат мира и Лигу наций.