​«Ливерпуль» нашёл топ-игрока в полузащиту

«Ливерпуль» изучает варианты по усилению состава на лето. Как сообщает Calciomercatoweb, английский гранд нацелился на полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Отмечается, что «красные» будут готовы заплатить за сербского игрока 50 миллионов евро.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Сергея Милинковича-Савича в 60 миллионов евро, но стоимость потенциального летнего трансфера игрока будет более низкой, поскольку действующий контракт игрока истекает посреди 2024 года.

Отметим, что слухи связывают Сергея Милинковича-Савича с «Ювентусом». Сообщалось, что туринский клуб проведёт переговоры с агентом серба.