Хвича может перейти в клуб АПЛ при соблюдении важного условия

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может сменить итальянскую Серию А на Английскую премьер-лигу по завершении нынешнего сезона.

Как стало известно Football Insider, в подписании 22-летненго футболиста серьезно заинтересован «Ньюкасл». Кварацхелия может присоединиться к «чёрно-белым», если команда сможет квалифицироваться в Лигу чемпионом по итогам текущего сезона.

Ранее в прессе сообщалось, что «сороки» готовы выделить на переход Хвичи 100 миллионов евро.

«Ньюкасл» борется за попадание в зону Лиги чемпионов. Клуб занимает пятое место и отстает от идущего четвертым «Тоттенхэма» на два балла. При этом у «сорок» есть две игры в запасе.