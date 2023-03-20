Футболисты «Тоттенхэма» хотят немедленного ухода Конте

В «Тоттенхэме» не всё гладко. После субботней ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) в матче Премьер-лиги главный тренер команды Антонио Конте обрушился с критикой на игроков, назвав их эгоистами. Отношения между итальянцем и его подопечными полностью испорчены, и футболисты хотят, чтобы Конте немедленно покинул клуб. Об этом рассказывает The Guardian.

Действующий контракт Антонио Конте с «Тоттенхэмом» рассчитан до завершения нынешнего сезона. На текущий момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Ближайший матч «Тоттенхэм» проведёт 3 апреля – против «Эвертона».