«Манчестер Юнайтед» купит нового нападающего за 120 млн евро

Нападающий сборной Франции и франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани может переехать на Туманный Альбион. В подписании игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед», который испытывает нехватку центральных форвардов.

По информации Todofichajes, руководство «красных дьяволов» готово заплатить за 24-летнего бомбардира 120 миллионов евро. Именно такую сумму рассчитывает выручить с продажи Рандаля «Айнтрахт». Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Коло-Муани принял участие в 24 матчах, в которых отметился 11 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.