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«Манчестер Юнайтед» купит нового нападающего за 120 млн евро

20 Марта 2023 • 09:08 Комментировать

Нападающий сборной Франции и франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани может переехать на Туманный Альбион. В подписании игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед», который испытывает нехватку центральных форвардов.

По информации Todofichajes, руководство «красных дьяволов» готово заплатить за 24-летнего бомбардира 120 миллионов евро. Именно такую сумму рассчитывает выручить с продажи Рандаля «Айнтрахт». Сделка может быть оформлена в летнее трансферное окно.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Коло-Муани принял участие в 24 матчах, в которых отметился 11 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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