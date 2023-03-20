Моуринью или Гвардиола: назван тренер, больше всех потративший на трансферы

Эксперты портала Transfermarkt подсчитали траты тренеров на приобретение футболистов с сезона-2000/2001.
Лидером этого рейтинга с небольшим отрывом является нынешний наставник «Ромы» Жозе Моуринью. Экс-тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» оформил 104 трансфера, на которые потратил 1,71 миллиарда евро.
Второе место занял главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. У испанского специалиста ушел 1,61 млрд евро на 67 трансферов.
Топ-3 замкнул рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти. Итальянский ннаставник потратил 1,38 млрд евро нам 88 трансферов футболистов.
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