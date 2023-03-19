Забитцер забил первый гол за «Манчестер Юнайтед»

Австрийский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер наконец отметился за свой новый клуб первым голом. Это случилось в проходящем в эти минуты матче четвертьфинала Кубка Англии, в котором «манкунианцы» принимают на «Олд Траффорд» «Фулхэм». Австриец поразил ворота «дачников» на 77-й минуте матча.

Отметим, чтобы забить первый гол за «МЮ», Забитцеру потребовалось девять матчей в форме «красных дьяволов» и 400 минут игрового времени.

Забитцер стал игроком «Манчестер Юнайтед» минувшей зимой, перейдя из мюнхенской «Баварии» в рамках арендного соглашения. Оно рассчитано всего лишь до конца текущего сезона.