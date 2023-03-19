​Эдуару Менди сообщили, что он может уйти из «Челси»

Голкиперу «Челси» Эдуару Менди сообщили о том, что он может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом на своих страницах рассказывает The Sun.

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер планирует серьёзную перестройку состава на ближайшее лето. Эдуар Менди в планы специалиста не входит.

Стоит сказать, что сейчас основным голкипером «Челси» является Кепа Аррисабалага. Эдуар Менди понизился в иерархии из-за травм и плохой формы.

«Челси» в субботу потерял очки в домашнем матче против «Эвертона» - ничья 2:2. Команда Грэма Поттера занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.