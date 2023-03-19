Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Эдуару Менди сообщили, что он может уйти из «Челси»

19 Марта 2023 • 20:43 Комментировать

Голкиперу «Челси» Эдуару Менди сообщили о том, что он может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом на своих страницах рассказывает The Sun.

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер планирует серьёзную перестройку состава на ближайшее лето. Эдуар Менди в планы специалиста не входит.

Стоит сказать, что сейчас основным голкипером «Челси» является Кепа Аррисабалага. Эдуар Менди понизился в иерархии из-за травм и плохой формы.

«Челси» в субботу потерял очки в домашнем матче против «Эвертона» - ничья 2:2. Команда Грэма Поттера занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Эдуар Менди трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
4
1
1.35 5.40 9.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Марта
20:50 · Англия. Премьер-лига
Врио наставника «Кристал Пэлас»: «Мы не так и плохо сыграли»
20:43 · Англия. Премьер-лига
​Эдуару Менди сообщили, что он может уйти из «Челси»
20:31 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о разгромной победе «Арсенала» над «Кристал Пэласом»
20:00 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Юнайтед» - «Фулхэм»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
18:08 · Англия. Премьер-лига
​Николя Пепе рассматривает возможность остаться в «Ницце»
17:53 · Англия. Премьер-лига
​Владелец «Челси» выругался после упущенной победы
17:44 · Англия. Премьер-лига
Робертсон: «Ливерпуль» не скучает по Мане»
17:38 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» готов заплатить 18-20 евро за Щесны 1
17:00 · Англия. Кубок Англии
«Шеффилд Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв конкурента по Чемпионшипу
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Кристал Пэлас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 1
16:11 · Англия. Премьер-лига
​У Геррейру есть четыре варианта в АПЛ
15:51 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг похвалил игроков «Манчестер Юнайтед»
15:40 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «Я доволен прогрессом Магуайра»
14:57 · Англия. Премьер-лига
​Теллес дал понять, что не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед»
14:45 · Англия. Премьер-лига
​Амрабат интересен клубу АПЛ
Все новости
Рекомендуем