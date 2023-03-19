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​Салах выбрал клуб на будущее слухи

19 Марта 2023 • 20:20 Комментировать (1)

Слухи о будущем нападающего Мохамеда Салаха продолжаются появляться в СМИ. Как сообщает Defensa Central, 30-летний египетский футболист мечтает оказаться в «Реале». Салах не отказался от своей мечты и хочет попробовать себя в мадридском клубе.

Ранее агент Мохамеда Салаха сообщил, что он не обсуждал с футболистом возможный уход из «Ливерпуля» ближайшим летом. Действующий контракт футболиста рассчитан до средины 2025 года.

Всего за «Ливерпуль» Мохамед Салах провёл 293 матча, в которых забил 178 голов и отдал 74 результативных паса на партнёров.

Салах планирует уйти из «Ливерпуля» - звёздный форвард решил, где хочет играть

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Мохамед Салах трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
19 Марта 2023 в 20:24
ай апаздал ты паря.. нада была хотя бы года 3 назад булками шевелиц.. а лючше - 5.. кхе-кхе.. )))
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