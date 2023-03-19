Слухи о будущем нападающего Мохамеда Салаха продолжаются появляться в СМИ. Как сообщает Defensa Central, 30-летний египетский футболист мечтает оказаться в «Реале». Салах не отказался от своей мечты и хочет попробовать себя в мадридском клубе.

Ранее агент Мохамеда Салаха сообщил, что он не обсуждал с футболистом возможный уход из «Ливерпуля» ближайшим летом. Действующий контракт футболиста рассчитан до средины 2025 года.

Всего за «Ливерпуль» Мохамед Салах провёл 293 матча, в которых забил 178 голов и отдал 74 результативных паса на партнёров.

Салах планирует уйти из «Ливерпуля» - звёздный форвард решил, где хочет играть