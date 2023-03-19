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​Николя Пепе рассматривает возможность остаться в «Ницце»

19 Марта 2023 • 18:08 Комментировать

Форвард Николя Пепе в настоящий момент рассматривает возможность остаться в «Ницце». Права на 27-летнего француза принадлежат «Арсеналу». Действующий контракт Пепе с лондонским клубом рассчитан до средины 2024 года. «Ницца» не имеет права выкупа нападающего, поэтому клубу придётся договариваться с «канонирами», в своё время заплатившими за Пепе 80 миллионов евро «Лиллю».

Всего за «Ниццу» Николя Пепе провёл 24 матча, в которых забил восемь голов и отдал один результативный пас на партнёра.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Николя Пепе в 22 миллиона евро.

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Ницца Арсенал Лондон Николя Пепе трансферы футбола - лето 2023
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