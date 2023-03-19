Робертсон: «Ливерпуль» не скучает по Мане»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон ответил на вопрос, скучает ли команда по Садио Мане, перебравшимся в мюнхенскую «Баварию».

«Честно говоря, нет. Не поймите меня неправильно – у нас были фантастические отношения, и мы хорошо взаимодействовали на левом фланге. Но у нас в составе есть фантастические игроки. Мы пригласили Дарвина Нуньеса, у нас есть Луис Диас, есть Диогу Жота. Нам просто не повезло с травмами.

Садио был замечательным игроком, легендой «Ливерпуля». Но он захотел уйти и отправился в «Баварию». Желаем ему всего наилучшего», - сказал Робертсон, давая комментарий для BBC Radio 5 Live.