​«Тоттенхэм» готов заплатить 18-20 евро за Щесны

«Тоттенхэм» продолжает работать над подписанием вратаря, который должен стать преемником Уго Льориса. Как сообщает CalcioMercatoWeb, лондонский клуб хочет подписать Войцеха Щесны из «Ювентуса». Отмечается, что видеть 32-летнего поляка в северном Лондоне хочет директор «шпор» Фабио Паратичи, который раньше трудился в Турине.

По данным источника, «Тоттенхэм» готов предложить за трансфер Войцеха Щесны от 18 до 20 миллионов евро. Самому голкиперу «шпоры» предложит контракт с зарплатой в 7 миллионов евро за сезон.

Стоит сказать, что Войцех Щесны ранее выступал в Англии за «Арсенал» и «Брентфорд».