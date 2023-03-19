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​«Тоттенхэм» готов заплатить 18-20 евро за Щесны

19 Марта 2023 • 17:38 Комментировать

«Тоттенхэм» продолжает работать над подписанием вратаря, который должен стать преемником Уго Льориса. Как сообщает CalcioMercatoWeb, лондонский клуб хочет подписать Войцеха Щесны из «Ювентуса». Отмечается, что видеть 32-летнего поляка в северном Лондоне хочет директор «шпор» Фабио Паратичи, который раньше трудился в Турине.

По данным источника, «Тоттенхэм» готов предложить за трансфер Войцеха Щесны от 18 до 20 миллионов евро. Самому голкиперу «шпоры» предложит контракт с зарплатой в 7 миллионов евро за сезон.

Стоит сказать, что Войцех Щесны ранее выступал в Англии за «Арсенал» и «Брентфорд».

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Тоттенхэм Ювентус Войцех Щесны трансферы футбола - лето 2023
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