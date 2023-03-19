​У Геррейру есть четыре варианта в АПЛ

Защитник Рафаэл Геррейру наверняка покинет дортмундскую «Боруссию» по завершению нынешнего сезона. Действующий контракт португальского футболиста истекает летом, то есть подписать его можно будет бесплатно. Как сообщает TodoFichajes, у Геррейру есть целый ряд вариантов трудоустройства в Англии. Так, 29-летний португалец находится на радарах «Астон Виллы», «Эвертона», «Лидса» и «Вулверхэмптона».

За «Боруссию» Рафаэл Геррейру выступает с лета 2016 года. С тех пор португалец провёл 215 официальных матчей, в которых забил 39 голов и отдал 47 результативных передач на партнёров.