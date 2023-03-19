​Тен Хаг похвалил игроков «Манчестер Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил своих подопечных.

«Нет никаких сомнений в том, что после чемпионата мира у нас был очень напряжённый график. Должен признать и уважать ту работу, которая команда проделала за этот период. Ребята прилагают фантастические усилия. Мы едины, и это приятно наблюдать», - сказал тен Хаг журналистам.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч против «Фулхэма» в рамках четвертьфинала Кубка Англии. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в таблице Премьер-лиги.