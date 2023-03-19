​Тен Хаг: «Я доволен прогрессом Магуайра»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил защитника Гарри Магуайра, хотя в этом сезоне он играет значительно меньше.

«Я доволен прогрессом, который Гарри показывает. Он становится более доминирующим, проявляет больше инициативы на тренировках. Думаю, в матче против «Бетиса» он продемонстрировал лидерские качества», - сказал тен Хаг журналистам.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт кубковый матч против «Фулхэма». Игра стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитиями событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.