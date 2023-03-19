Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Теллес дал понять, что не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед»

19 Марта 2023 • 14:57 Комментировать

Защитник Алекс Теллес летом сменил «Манчестер Юнайтед» на «Севилью». Испанский клуб арендовал бразильца на сезон 2022/2023. 30-летний футболист дал комментарий по поводу своего будущего.

«Я всегда говорил, что счастлив в «Севилье». Ко мне все здесь очень хорошо относятся, и теперь я должен делать всё возможное на поле, это самое главное», - сказал Теллес, чьи слова приводит в социальных сетях известный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным Романо, «Севилья» и «Манчестер Юнайтед» ещё не договорились о будущем Алекса Теллеса. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 14 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Алекс Теллес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19.03.23 в 17:00
Арсенал Арсенал
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1.35 5.40 9.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Марта
14:57 · Англия. Премьер-лига
​Теллес дал понять, что не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед»
14:45 · Англия. Премьер-лига
​Амрабат интересен клубу АПЛ
14:32 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг рассказал о состоянии травмированного Эриксена
14:25 · Англия. Премьер-лига
Агент Салаха отреагировал на слухи о желании игрока уйти из «Ливерпуля»
14:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» нашёл нового вратаря в АПЛ
13:56 · Англия. Премьер-лига
Холанн: Наступил самый важный отрезок сезона
12:48 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» выставит на трансфер защитника
12:38 · Англия. Премьер-лига
Назван самый дорогой игрок АПЛ
11:37 · Англия. Премьер-лига
Конте решил уйти из «Тоттенхэма»
11:20 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предлагает «Интеру» обмен вратарями
11:15 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ готов купить Лукаку
10:49 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нацелился на Беннасера слухи
10:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Интер» могут обменяться игроками
10:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может потратить 160 млн евро на двух игроков «Наполи»
10:37 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола считает, что в будущем Холанна ожидают проблемы
Все новости
Рекомендуем