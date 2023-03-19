​Теллес дал понять, что не хочет возвращаться в «Манчестер Юнайтед»

Защитник Алекс Теллес летом сменил «Манчестер Юнайтед» на «Севилью». Испанский клуб арендовал бразильца на сезон 2022/2023. 30-летний футболист дал комментарий по поводу своего будущего.

«Я всегда говорил, что счастлив в «Севилье». Ко мне все здесь очень хорошо относятся, и теперь я должен делать всё возможное на поле, это самое главное», - сказал Теллес, чьи слова приводит в социальных сетях известный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным Романо, «Севилья» и «Манчестер Юнайтед» ещё не договорились о будущем Алекса Теллеса. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 14 миллионов евро.