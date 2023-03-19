​Амрабат интересен клубу АПЛ

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат летом может переехать в Англию. Как сообщает на своих страницах Calciomercato, интерес к 26-летнему марокканцу проявляет «Тоттенхэм».

Софьян Амрабат привлёк внимание многих клубов своими качественными выступлениями на чемпионате мира - 2022, где сборная Марокко заняла четвёртое место. Многие ожидали, что Амрабат сменит клубную прописку уже зимой, но он остался в «Фиорентине».

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Софьяна Амрабата в 25 миллионов евро.

За «Фиорентину» Софьян Амрабат играет с конца лета 2020 года.