Агент Салаха отреагировал на слухи о желании игрока уйти из «Ливерпуля»

Накануне в прессе появилась информация о желании Мохамеда Салаха покинуть «Ливерпуль» и перебраться в один из испанских клубов. Комментарий на этот счёт дал агент Рами Аббас, который работает с 30-летним египтянином.

«Откуда вы это взяли, если даже мы с Мохамедом это не обсуждали. Расскажите, пожалуйста», - так Аббас прокомментировал заметку СМИ.

Действующий контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» рассчитан до средины 2025 года. Если брать нынешний сезон, то египетский футболист провёл за «красных»39 матчей, в которых забил 22 гола и 11 голевых передач на партнёров.

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