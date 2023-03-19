«Челси» нашёл нового вратаря в АПЛ

Голкипер «Лидса» Иллан Меслье может продолжить карьеру в другом английском клубе. Согласно информации Football Insider, в подписании 23-летнего французского вратаря заинтересован лондонский «Челси».

В стане «павлинов» готовы к переговорам и оценивают футболиста в 30 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что в сфере интересов «Челси» находится камерунский вратарь «Интера» Андре Онана.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Меслье принял участие в 27 поединках, в которых пропустил 44 мяча. В пяти матчах Иллан сохранил свои владения в неприкосновенности.