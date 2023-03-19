«Ливерпуль» выставит на трансфер защитника

«Ливерпуль» планирует расстаться в летнее трансферное окно с камерунским защитником Жоэлем Матипом, рапортует Football Insider.

Согласно данным источника, мерсисайдцы готовы расстаться с африканским футболистом, если поступит хорошее предложение. Руководство «красных» готово продать Матипа, если за него заплатят 10-15 миллионов фунтов.

Срок действующего контракта 31-летнего защитника с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2024 года. Он выступает за команду с лета 2016 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Жоэль провел 11 матчей, в которых получил два предупреждения.