Конте решил уйти из «Тоттенхэма»

Итальянский специалист Антонио Конте намерен покинуть лондонский «Тоттенхэм» по завершении нынешнего сезона. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, тренера не устраивают игроки, которые сейчас собраны в команде.

Кроме того, как отмечает источник, Антонио надоели неудачные матчи команды. Он злится на футболистов, начиная с января. По этой причине тренер не вступал в конкретные переговоры с руководством «шпор» о новом контракте. Срок действующего соглашения истекает летом этого года.

В последнем матче «Тоттенхэм» упустил победу над «Саутгемптоном» (3:3), пропустив гол на последних минутах с пенальти. Команда занимает четвертое место в таблице АПЛ.