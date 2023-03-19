«Челси» предлагает «Интеру» обмен вратарями

Лондонский «Челси» может подписать камерунского голкипера Андре Онану, выступающего в итальянском чемпионате за миланский «Интер». Такой информацией поделились журналисты Todofichajes.

Владелец «пенсионеров» Тодд Бёли выступает инициатором трансфера 26-летнего африканца. Руководитель готов в качестве компенсации предложить «Интеру» права на вратаря Эдуара Менди.

Онана перешел в миланский топ-клуб из амстердамского «Аякса» на правах свободного агента летом прошлого года. Он подписал контракт до 2027 года.

В текущем сезоне Андре сыграл 16 матчей в Серии А и пропустил 14 мячей.