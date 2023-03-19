Клуб АПЛ готов купить Лукаку

Нападающий Ромелу Лукаку, выступающий на правах аренды за миланский «Интер», покинет итальянский клуб по завершении нынешнего сезона. «Нерадзурри» не собираются выкупать бельгийского голеадора у лондонского «Челси». При этом «пенсионеры» тоже не рассчитывают на игрока.

По данным Todofichajes, этой ситуацией хочет воспользоваться бирмингемская «Астон Вилла». «Львы» попытаются осуществить переход 29-летнего нападающего в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Серии А Ромелу провел 14 матчей, в которых записал на свой счет три забитых мяча (два – с пенальти) и одну голевую передачу.