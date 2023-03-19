«Манчестер Юнайтед» может потратить 160 млн евро на двух игроков «Наполи»

«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух ведущих футболистов «Наполи», об этом стало известно Football Insider. Трансферными целями «красных дьяволов» являются центрфорвард Виктор Осимхен и защитник Ким Мин Джэ.

Трансфер нигерийского бомбардира может обойтись английскому гранду в 112 миллионов евро, а переход корейца – примерно в 50 миллионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Осимхен провел 22 матча, в которых отметился 19 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

В свою очередь Джэ сыграл 25 поединков в Серии А, забил два гола, сделал один ассист и получил четыре желтые карточки.