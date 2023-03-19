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«Манчестер Юнайтед» может потратить 160 млн евро на двух игроков «Наполи»

19 Марта 2023 • 10:38 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух ведущих футболистов «Наполи», об этом стало известно Football Insider. Трансферными целями «красных дьяволов» являются центрфорвард Виктор Осимхен и защитник Ким Мин Джэ.

Трансфер нигерийского бомбардира может обойтись английскому гранду в 112 миллионов евро, а переход корейца – примерно в 50 миллионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Осимхен провел 22 матча, в которых отметился 19 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

В свою очередь Джэ сыграл 25 поединков в Серии А, забил два гола, сделал один ассист и получил четыре желтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Виктор Осимхен Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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