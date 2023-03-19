Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» футболиста «Баварии»

Хавбек мюнхенской «Баварии» Райан Гравенберх имеет вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе. По информации Fichajes, в услугах нидерландского футболиста заинтересован «Ливерпуль».

Источник отмечает, что в трансфере 20-летнего исполнителя лично заинтересован главный тренер мерсисайдского коллектива Юрген Клопп. «Красные» планируют оформить переход Райана в летнее трансферное окно.

Контракт Гравенберха с «Баварией» рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги нидерландец провел 15 матчей.