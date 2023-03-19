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Каррагер: «Конте хочет, чтобы его уволили»

19 Марта 2023 • 10:19 Комментировать

Экс-защитник сборной Англии и «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что итальянский специалист Антонио Конте хочет покинуть пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма».

После матча с «Саутгемптоном» (3:3) наставник заявил, что у команды отсутствует желание выкладываться в матчах. Также он обвинил руководство в том, что в клубе ничего не меняется на протяжении многих лет.

«Конте резкими высказываниями добивается увольнения. Нельзя так говорить о своей команде, даже если она долгое время не побеждает. Тем более, ему платят за работу огромные деньги», - гласит сообщение Каррагера в соцсетях.

После 28 туров «шпоры» занимают четвертое место в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Джейми Каррагер Антонио Конте
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