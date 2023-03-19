«Манчестер Юнайтед» нашёл напарника Каземиро в «Барселоне»

Центральный полузащитник Франк Кесси, права на которого принадлежат каталонской «Барселоне», может продолжить карьеру в английском чемпионате.

По сведениям журналистов Mundo Deportivo, интерес к ивуарийскому игроку проявляет «Манчестер Юнайтед». В стане «красных дьяволов» считают, что Кесси может составить отличный дуэт с бразильцем Каземиро в центре поля. Трансфер африканца может обойтись «Юнайтед» в 35 миллионов евро.

Франк перешел в «Барселону» из «Милана» на правах свободного агента прошлым летом. Его действующий контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2026 года.