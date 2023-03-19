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Маунт сменит «Челси» на другой топ-клуб АПЛ

19 Марта 2023 • 10:01 Комментировать

Полузащитник сборной Англии и лондонского «Челси» Мэйсон Маунт близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно. Об этом рапортует Football Insider.

Как стало известно источнику, хавбек планирует продолжить карьеру в другом английском топ-клубе – «Ливерпуле». Мэйсон хочет поработать под руководством главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.

Контракт Маунт с «пенсионерами» истекает в 2024 году. «Челси» готов продать игрока летом, чтобы не потерять его бесплатно.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги 24-летний полузащитник сыграл 23 матча, забил три гола и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Юрген Клопп Мэйсон Маунт
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